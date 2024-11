Narcotrafic : « La vidéoprotection est un outil de dissuasion pour les délinquants », selon le député Karl Olive

Karl Olive, députée d’Ensemble pour la République des Yvelines, a accepté de revenir pour franceinfo ce samedi 2 novembre sur le problème du narcotrafic, de l’immigration, du nombre d’heures de travail en France ainsi que des problèmes climatiques de plus en plus récurrents.

Quelques jours après une fusillade à Poitiers impliquant deux bandes de jeunes, le ministre de l’Intérieur a eu des mots forts sur la montée des violences en France en mettant en garde face à une “Mexicanisation” du pays. Pour le député d'Ensemble pour la République des Yvelines, il s’agit bel et bien d’une réalité à laquelle sont confrontés les Français.

Quelles solutions pour lutter contre le narcotrafic ?

Karl Olive est ensuite revenu sur quelques chiffres lourds de sens. “On a 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du trafic de cannabis en France”, a-t-il indiqué. Le député a ensuite pointé le chiffre d’affaires juteux que ce trafic représente : 3,5 milliards d’euros. Interrogé sur les solutions à mettre en œuvre afin de lutter contre ce fléau, le député Ensemble a souligné l’importance des caméras de vidéosurveillance : “la vidéoprotection est un outil de dissuasion pour les délinquants”, a déclaré Karl Olive. Dans la suite de l’interview, le député a évoqué l’immigration et les problèmes des OQTF, la possible réforme du nombre d’heures de travail et des jours fériés, et les incidents climatiques de plus en plus récurrents.

