Municipales à Paris : si Anne Hidalgo ne se représente pas, "je suis disponible", propose le communiste Ian Brossat

Dans l'hypothèse où Anne Hidalgo ne se représenterait pas à la mairie de Paris pour un nouveau mandat en 2026, "je suis disponible et je m'en sens capable", annonce le sénateur communiste de Paris Ian Brossat jeudi 21 novembre sur France Bleu Paris.

Il y a deux jours, le député socialiste de Paris et ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire avait annoncé sa candidature pour le poste. Ian Brossat assure qu'il n'a "qu'une seule préoccupation", "que cette ville reste à gauche, qu'elle reste engagée du côté des valeurs de progrès, comme c'est le cas aujourd'hui".

"Oui, je suis disponible et je m'en sens capable", le sénateur communiste de Paris se dit prêt pour 2026 pic.twitter.com/Z69xo9OwQx — France Bleu Paris (@francebleuparis) November 21, 2024

Deux hypothèses sont possibles, selon lui : la première, "c'est qu'Anne Hidalgo y retourne et si elle y retourne, je suis convaincu que toute la gauche se rassemblera derrière elle parce que c'est normal", soulignant que "c'est elle,d'ailleurs, qui nous a mené deux fois à la victoire". La deuxième hypothèse, "c'est qu'elle n'y retourne pas". "Ce que je souhaite, c'est qu'à ce moment-là, la gauche puisse se rassembler derrière le meilleur candidat possible", déclare le sénateur PCF et coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris. Il se dit donc "disponible" et "capable".

"La question n'est pas de savoir s'il est socialiste, écologiste ou communiste"

Si Anne Hidalgo n'est pas candidate, "la question du leadership est posée de manière tout à fait neuve", pense Ian Brossat. "Quand on doit choisir un candidat, la question n'est pas de savoir s'il est socialiste, s'il est écologiste, s'il est communiste. La question est de savoir qui est celui qui est le mieux capable de nous mener à la bataille ? Qui est celui qui défendra le mieux les valeurs de Paris face à la droite et à l'extrême droite ?", questionne le sénateur communiste. "Je ne veux pas que nos valeurs, ce qui fait l'essence de notre ville, soient menacée par les vents mauvais d'extrême droite", résume-t-il.

Emmanuel Grégoire a déjà le soutien de 450 militants socialistes de la fédération de Paris. "Les communistes se prononceront en temps voulu dans les semaines à venir", répond Ian Brossat. Il prédit que "ce sera une campagne qui sera dure. Beaucoup de choses sont en jeu et en tout cas, je pense qu'on ne sera pas de trop pour la mener. Et je suis disponible pour la mener."

Emmanuel Grégoire assure qu'Anne Hidalgo a plusieurs fois publiquement partagé son intention de ne pas se représenter. La principale intéressée ne s'est, jusque là, pas exprimée.