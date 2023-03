Paris : Valéry Giscard d'Estaing va avoir un quai à son nom, devant le musée d'Orsay

L'ancien président de la République, mort en 2020, avait transformé cette ancienne gare en musée des arts du XIXe siècle. L'établissement est désormais considéré comme un "temple de l'impressionnisme".

Le Conseil de Paris a rebaptisé, mardi 14 mars, le quai de Seine longeant le musée d'Orsay en "quai Valéry-Giscard-d'Estaing". L'ancien président de la République, mort en 2020 à l'âge de 94 ans, avait transformé cette ancienne gare en musée des arts du XIXe siècle. Une partie du quai Anatole-France et de la place Henry-de-Montherlant, dans le 7e arrondissement, portera bientôt le nom de celui qui, chef d'Etat entre 1974 et 1981, aura "permis à l'Europe de prendre confiance en elle et en son destin", a salué la maire de Paris, Anne Hidalgo.

"Paris lui doit beaucoup", a ajouté l'édile socialiste en rappelant que le président centriste avait "mis fin à une anomalie démocratique depuis un siècle" en permettant aux Parisiens "d'élire dès 1977 leur maire au suffrage universel".

Outre la création du musée d'Orsay, "temple de l'impressionnisme", Anne Hidalgo a rappelé que l'ex-locataire de l'Elysée fut à l'initiative de la cité des Sciences et de l'Industrie, du parc de la Villette qui l'entoure et de l'Institut du monde arabe.