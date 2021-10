Mort de Bernard Tapie : une chapelle ardente va être installée au stade Vélodrome dans les prochains jours

Bernard Tapie entrera une toute dernière fois dans "son" stade Vélodrome. Une chapelle ardente en hommage à l'homme d'affaires sera dressée cette semaine dans l'enceinte sportive, et les supporters et habitants de Marseille pourront venir se recueillir et saluer l'ancien président de l'OM. "Marseille sera au rendez-vous pour lui rendre un hommage populaire à sa hauteur", a déclaré à l'AFP le maire de la ville, Benoît Payan, dimanche 3 octobre, en saluant un homme "solaire, rebelle, déterminé, Marseillais par le destin, [qui] a trouvé à Marseille un état d'esprit, une ville qu'il a su à sa manière incarner, jusqu'à se confondre avec elle dans ce qu'elle a de pire ou de meilleur".

Quant aux obsèques, elles se tiendront à la cathédrale de la Major, face à la Méditerranée, a ajouté le maire de Marseille, sans pouvoir encore préciser la date de la cérémonie. Lui-même participera dès dimanche après-midi à "l'hommage populaire et spontané" des Marseillais au stade Vélodrome, devant lequel une gigantesque photo noir et blanc de Bernard Tapie, en costume-cravate, ballon de football à la main, a été installée.

Dans une vidéo sur Twitter, l'actuel président de l'OM, l'Espagnol Pablo Longoria, a lui aussi promis que le club "saura rendre un digne hommage" à son ancien patron, celui que tout le monde, à Marseille, appelait le "boss".