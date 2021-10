Mort de Bernard Tapie : "Hors norme", "le boss"... Le monde du football lui rend hommage

L'homme d'affaires Bernard Tapie est décédé dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans, a appris franceinfo auprès de sa famille, confirmant une information de La Provence. Mythique président de l'Olympique de Marseille de 1986 à 1993, sa mémoire a été saluée par de nombreuses personnalités du monde sportif sur l'antenne de franceinfo.

"C'est un personnage hors norme dans tous les domaines, qui laisse un profond sentiment de tristesse, que l'on soit Marseillais, Parisien ou d'ailleurs", a réagi sur franceinfo Michel Denisot. "La rivalité était forte mais il était le premier à me tendre la main et à m'emmener avec lui me donner quelques pistes au début, raconte l'ancien président du Paris Saint-Germain. Il se donnait les moyens de gagner, je pense qu'il avait des rêves et qu'il n'avait qu'une idée, c'était de les réaliser et de les partager."

"C'était un homme passionné"

L'ancien joueur de l'OM Alain Giresse se souvient aussi de "la façon avec laquelle il s'est plongé dans le football, il s'est orienté vers les meilleures personnes pour gérer le club", témoigne-t-il au micro de franceinfo. "On voit qu'il est décidé, qu'il n'hésite pas. Il regardait des cassettes de foot toutes les nuits pour bien s'en imprégner. Il avait une capacité à s'adapter dans le milieu où il était", décrit Alain Giresse.

Jean-François Domergue, lui aussi ancien joueur de l'Olympique de Marseille à la même époque, se dit "très touché" sur franceinfo. "On a tous été emportés dans le charisme de Bernard Tapie, explique-t-il. C'était un gros manager, il connaissait ses joueurs, il savait s'adresser à chacun d'entre nous. Quand il parlait, c'était le boss, il avait un management du feu de Dieu. C'était un homme passionné, Marseille est une ville passionnée, donc je pense qu'il s'identifiait parfaitement à cette ville."