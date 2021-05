Transparence de la vie publique : la Haute Autorité publie les déclarations d'intérêts de maires élus ou réélus en 2020

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a commencé, vendredi 7 mai, à publier les déclarations d'intérêts de plusieurs maires élus ou réélus lors du scrutin de 2020. L'édile de Paris Anne Hidalgo, son homologue de Grenoble Eric Piolle, mais aussi les maires de Lille et Nantes Martine Aubry et Johanna Rolland, le Normand Hervé Morin, le Toulonnais Hubert Falco ou le maire de Troyes et président de l'Association des maires de France (AMF) François Baroin sont quelques-uns des élus dont la HATVP publie les rémunérations, mandats, fonctions bénévoles ou participations financières au capital de telle ou telle société.

Obligatoire pour les élus des communes de plus de 20 000 habitants

Ces données sont contrôlées par l'organisme indépendant, tout comme les déclarations de patrimoine de ces mêmes élus qui ne sont, elles, pas rendues publiques. Les documents présentent par exemple la liste des actions d'entreprises du CAC 40 dont Martine Aubry s'est portée acquéreure, ou le montant des rémunérations de François Baroin au titre de son rôle d'administrateur de trois filiales d'un opérateur de terminaux portuaires. La remise de ces déclarations est obligatoire pour les élus des communes de plus de 20 000 habitants, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les élus des plus grandes instances supra-communales.

La HATVP est née des lois post-Cahuzac sur la transparence de 2013. Elle scrute le patrimoine et les activités des membres du gouvernement et de quelque 15 000 responsables publics. Depuis la loi Sapin II, elle gère en outre un registre public des représentants d'intérêts.