Présidentielle 2022 : Les Républicains comptent au moins 132 500 adhérents avant la clôture des adhésions

C'est le dernier jour pour adhérer au parti, mardi 16 novembre, et pouvoir voter le 4 décembre au congrès afin de choisir le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2022.

Le parti Les Républicains comptait lundi 15 novembre au soir 132 500 adhérents, à la veille de la clôture des adhésions pour participer au Congrès, a appris franceinfo auprès du parti. Cela représente une augmentation de plus de 53 000 adhérents (+ 67%) depuis le lancement du processus de Congrès fin septembre.

La hausse est de plus de 8 000 encartés depuis le 12 novembre, date de la dernière synthèse hebdomadaire détaillée qui faisait état de 124 411 adhésions, document auquel a eu accès franceinfo.

Sur les 124 411 adhérents LR, 61 207, la moitié, sont de nouvelles adhésions. Pour 63 204 d'entre eux, il s'agit d'un renouvellement, indique cette synthèse hebdomadaire détaillée.

Les Alpes-Maritimes et Paris parmi les fédérations comptant le plus d'adhérents

Parmi les fédérations les plus importantes, en nombre d'adhérents, on trouve en tête les Alpes-Maritimes : 9 010 adhérents, dont 5 268 nouveaux (+ 141%). C'est le département où est élu le député Éric Ciotti. Vient ensuite Paris, avec 8 955 adhérents, dont 5 419 nouveaux (+ 153%).

Dans les Hauts-de-Seine, on compte 6 427 adhérents, dont 3 659 nouveaux (+ 132%). C'est le département où est élu Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes.

Dans les Bouches-du-Rhône, on compte 5 355 adhérents, dont 2 812 nouveaux (+ 111%). Dans les Yvelines, il y a 4 827 adhérents, dont 2 867 nouveaux (+ 153%), terre d'élection de Valérie Pécresse, présidente de région Île-de-France. Dans le département d'origine de Michel Barnier, la Savoie, on enregistre 1 681 adhérents, dont 1 265 nouveaux (+ 304%).

Sur les terres électorales de Xavier Bertrand, actuel président de la région des Hauts-de-France, dans l'Aisne 1 084 adhérents, dont 550 nouveaux (+ 104%).

Le nombre d'adhérents presque multiplié par deux en un an

Mardi 16 novembre est le dernier jour pour adhérer au parti si on veut pouvoir voter le 4 décembre prochain pour choisir le candidat de la droite pour l'élection présidentielle de 2022. Ce processus suscite l'intérêt à en croire les chiffres. Le parti Les Républicains a presque doublé son nombre d'adhérents depuis un an, et le phénomène s'est accéléré ces dernières semaines.

Reste à savoir maintenant pour qui vont voter ces nouveaux venus. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand espèrent en profiter, ils sont revenus au sein du parti en battant le rappel auprès de leurs militants respectifs. Mais quand on regarde la répartition géographique, on observe un pic massif d'adhésions dans la puissante fédération des Alpes-Maritimes, département d'Eric Ciotti, des poussées moindres en Hauts-de-Seine où est élu Philippe Juvin ou en Savoie d'où est originaire Michel Barnier.