Michel Barnier : le Premier ministre précise son cap pour réduire les dépenses publiques

Deux jours après son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, Michel Barnier était l’invité, jeudi 3 octobre, de l’émission “L’Évènement” sur France 2. Le Premier ministre a notamment précisé que les hausses d'impôt sur les plus fortunés rapporteront deux milliards d’euros.

Au micro de Caroline Roux jeudi 3 octobre dans l’émission “L’Évènement” sur France 2, Michel Barnier continue de tenir sa ligne. Deux jours après son discours de politique générale, le Premier ministre s’est justifié sur ses annonces pour redresser les finances publiques, environ 60 milliards d’euros dès 2025. "Nous allons demander un effort aux plus grandes entreprises qui font plus d’un milliard, un effort exceptionnel et temporaire. Je pense qu’elles peuvent accepter de faire cet effort", a-t-il expliqué.

Présentation du projet de budget le 10 octobre

Autre piste pour réduire les dépenses de l’État : les services publics. "On va regarder si certaines aides à l’apprentissage ne peuvent pas être reciblées, on va fusionner des services publics, on va sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens ou quand ils partent en retraite", a ajouté Michel Barnier. Le gouvernement doit présenter son projet de budget pour 2025 le 10 octobre prochain.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus