Michel Barnier plaide pour un candidat unique de la droite et du centre lors de la prochaine élection présidentielle

Il se projette sur le long terme. Le Premier ministre, Michel Barnier, s'est prononcé en faveur d'une candidature unique de la droite et du centre lors de la prochaine présidentielle, lors d'une réunion à Matinon, mercredi 13 novembre, avec la quarantaine de députés du "socle commun" issus de la commission des affaires économiques."Si nous n'avons pas un seul candidat issu de nos groupes, on se retrouvera avec l'extrême gauche et l'extrême droite au second tour en 2027", a lâché le Premier ministre, selon les informations de franceinfo.

Alors que les frictions entre la droite de Laurent Wauquiez et le camp présidentiel, emmené par Gabriel Attal, se multiplient ces dernières semaines, Michel Barnier a également appelé à faire des progrès dans le travail entre les deux parties du "socle commun".