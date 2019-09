DIRECT. Perquisition chez LFI : un rassemblement annoncé devant le tribunal avant le procès de Jean-Luc Mélenchon et cinq autres Insoumis

Ce qu'il faut savoir

Près d'un an après la perquisition au siège de La France insoumise, en octobre 2018, le procès de Jean-Luc Mélenchon et de cinq de ses proches s'ouvre ce jeudi 19 septembre au tribunal de Bobigny. Le chef de file de LFI y voit une "instrumentalisation" de la justice, et dénonce un "procès politique" jusque dans un livre publié pour l'occasion. Franceinfo est sur place et vous raconte l'audience en temps réel. Mais d'abord, un point sur ce qu'il faut savoir.

Un procès qui fait suite à une perquisition houlouse. Ce procès fait suite à l'opposition, avec force, de Jean-Luc Mélenchon à la perquisition du siège de son parti à Paris le 16 octobre 2018. Le leader insoumis avait filmé en direct sur Facebook cette perquisition et celle de son domicile, opérées dans le cadre de deux enquêtes du parquet de Paris – sur les comptes de campagne de la présidentielle de 2017 et sur les assistants d'eurodéputés de LFI. Lors de la confrontation avec les forces de l'ordre, Jean-Luc Mélenchon avait notamment lancé : "La République, c'est moi !"

Un rassemblement prévu devant le tribunal. Le procès, qui doit durer deux jours, opposera les représentants de La France insoumise aux policiers et magistrats qui ont mené la perquisition. Ils seront notamment représentés par Me François Saint-Pierre et Me Eric Dupond-Moretti. L'audience se tiendra dans la salle des assises, plus grande, en raison de l'intérêt suscité par le procès. La France insoumise a par ailleurs lancé un appel à s'y rendre en nombre et Jean-Luc Mélenchon, dénonçant une "éxécution politique", a relayé un appel à manifester devant le tribunal, jeudi dès 7h30.

Jusqu'à dix ans de prison. Jean-Luc Mélenchon et ses cinq coprévenus, dont les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud, comparaissent au tribunal de Bobigny pour les chefs d'accusation d'"actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation." L'affaire a été dépaysée à Bobigny "dans un souci d'impartialité", selon le parquet général de Paris. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison, une amende de 150 000 euros et 5 ans d'inéligibilité.