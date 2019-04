Jean-Luc Mélenchon a voté par "erreur" pour la loi Pacte

"Il s'agit bien sûr d'une erreur technique", a précisé l'entourage du leader de la France insoumise.

Son entourage plaide pour "une erreur technique". Selon le détail du scrutin publié par l’Assemblée nationale, le député des Bouches-du-Rhône a été comptabilisé parmi les 147 élus ayant voté, jeudi 1 avril, pour le projet de loi Pacte, relatif à la croissance et la transformation des entreprises en lecture définitive. Un texte que le leader de la France insoumise a pourtant violemment combattu.

Je crois que @JLMelenchon s'est trompé de bouton au moment du vote de la loi #PACTE #DirectAN pic.twitter.com/guJ4tMPfIW — Caroline Vigoureux (@CaroVigoureux) 11 avril 2019

"Il s'agit bien sûr d'une erreur technique", a précisé l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et u'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une "erreur de bouton", précise Europe 1. L'Assemblée a signalé par la suite que "M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud'homme ont fait savoir qu'ils avaient voulu 'voter contre'". A l'inverse, un député de la majorité non comptabilisé, Bruno Bonnell, avait voulu voter pour.