Après les révélations sur ses comptes de campagne, Jean-Luc Mélenchon dénonce un "coup monté du service public"

Dans un article publié mardi sur son blog, le leader de La France insoumise s'en prend notamment aux journalistes de franceinfo et France Inter.

Une "sorte de CIA médiatique". Dans un long post de blog publié sur son site mardi 26 février, Jean-Luc Mélenchon s'en prend violemment aux médias. Il cible principalement les journalistes de France Inter, franceinfo et du "service enquête de Radio France, nom pompeux pour une équipe de bras cassés".

Le leader de La France insoumise ne semble pas avoir apprécié les récentes révélations concernant ses comptes de campagne lors de la dernière présidentielle. Une enquête de la cellule investigation de Radio France a mis en avant des soupçons de surfacturations, destinées à obtenir un remboursement plus important de l'Etat. Lui évoque un "coup monté du service public" contre son mouvement.

Des "seaux de boue"

Plus loin, Jean-Luc Mélenchon revient longuement sur l'affaire des enregistrements du cours donné par Laurent Wauquiez dans une école de commerce de Lyon. Il prend même sa défense. Selon lui, le président du parti Les Républicains serait victime d'une "lourde attaque globale du parti médiatique" et de "seaux de boue".

Les esprits construits voient vite les ficelles et leur endurance au feu d’insultes s’accroît en même temps que la haine des manipulateurs médiatiques.Jean-Luc Mélenchonsur son blog

Plus loin, Jean-Luc Mélenchon écrit que "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine". Et qu'à "chaque attaque", il faut "sa réplique particulière".

Beaucoup d’amis n’ont pas encore compris que nous n’avons pas d’autre adversaire concret que le 'parti médiatique'. Lui seul mène bataille sur le terrain, en inoculant chaque jour la drogue dans les cerveaux.Jean-Luc Mélenchonsur son blog