Marine Tondelier et Lucie Castets appellent à une "candidature commune" à gauche pour la prochaine présidentielle

Au lendemain d'une intervention sur le même thème de Jean-Luc Mélenchon, la cheffe des écologistes Marine Tondelier et Lucie Castets, candidate à Matignon pour le Nouveau Front populaire l'été dernier, ont appelé samedi 30 novembre à une "candidature commune" de la gauche à la prochaine présidentielle. "Il nous faut désormais nous organiser pour obtenir une majorité au Parlement et remporter la prochaine élection présidentielle", affirment-elles dans un texte mis en migne sur le site "gagnons-ensemble.fr", relayé par Ouest-France.

"Nous croyons que chaque victoire est une histoire d'équipe et que l'urgence nous impose d'être capables de nous rassembler autour de nos convergences", soulignent Marine Tondelier et Lucie Castets, annonçant la création de ce site, qui doit servir de "cadre de réflexion et d'actions communes, afin de gagner la bataille culturelle contre la droite et l'extrême droite".

Cette prise de position de Marine Tondelier et de Lucie Castet intervient au lendemain d'une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas passée inaperçue tant elle ressemble à une offre de services. Le leader de la gauche radicale a proposé vendredi à ceux qui veulent s'unir avec La France insoumise de porter "une candidature commune" sur la base de son programme dans le cas d'une élection présidentielle anticipée.