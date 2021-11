"On a laissé faire la main invisible du marché et ça a donné du grand n'importe quoi", constate la candidate du RN à la présidentielle.

Invitée de franceinfo lundi 15 novembre, Marine Le Pen a proposé de revoir "l'intégralité de l'aménagement" des territoires français afin de lutter contre les déserts médicaux. Elle prône "la démétropolisation, c'est-à-dire le rééquilibrage entre les campagnes et les grandes métropoles parce qu'il faut résoudre le problème de la fracture sanitaire qui est de plus en plus importante".

>> Priorité nationale, Eric Zemmour, nucléaire, retraites, déserts médicaux... Ce qu'il faut retenir du "matin présidentiel" de Marine Le Pen sur franceinfo

L'absence de gynécologues dans certains départements aura des "conséquences sur la santé des femmes", pointe Marine Le Pen. "Il faut mettre en place des incitations fiscales pour pousser les entreprises à venir se réinstaller dans les petites villes, dans les villes moyennes, parce que c'est un cercle vertueux,.poursuit-ellle. S'il y a des entreprises, il y a des emplois, s'il y a des employés, il y a des familles, s'il y a des familles il y a des écoles et s'il y a des écoles, il y a des médecins."

"Vous n'amènerez pas un médecin dans la campagne s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas un hôpital, car souvent, les médecins travaillent aussi à l'hôpital (...) C'est l'intégralité de l'aménagement de notre pays qu'il faut revoir. On a laissé faire la main invisible du marché, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, et ça a donné du grand n'importe quoi et beaucoup d'injustice", a-t-elle estimé.