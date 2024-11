Procès du RN : "Je ne suis pas inquiet parce que Marine Le Pen est totalement innocente dans cette affaire", assure le président du parti, Jordan Bardella

"Je ne suis pas inquiet parce que Marine Le Pen est totalement innocente dans cette affaire", assure le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, invité de France Bleu Roussillon mardi 12 novembre, alors que se poursuit le procès des assistants parlementaires européens de son parti.

Le procès de Marine Le Pen, de 24 autres personnes et du RN pour soupçons de détournement de fonds publics européens se tient au tribunal judiciaire de Paris jusqu'au 27 novembre. Les plaidoiries des avocats du Parlement européen, partie civile au procès, auront lieu mardi, avant les réquisitions du parquet mercredi.

Selon le député européen, "il y a en réalité une différence d’appréciation sur le rôle et la mission des assistants parlementaires entre plusieurs partis politiques français, la gauche, l’ex-majorité présidentielle et le Rassemblement national avec le Parlement européen". Il estime que dans ce procès, "nous démontrons nos arguments et notre bonne foi et nous sommes extrêmement confiants".