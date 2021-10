Politique : Marine Le Pen va s’entretenir avec Viktor Orban en Hongrie

Lundi 25 octobre, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, est arrivée en Hongrie. Elle rencontrera mardi le premier ministre hongrois Viktor Orban. "Elle s’est empressée de poster sur Twitter une photo montrant l’accueil protocolaire à son arrivée sur le tarmac car tout est une question d’image durant ce déplacement. Elle arrive un mois précisément après Eric Zemmour mais elle entend bien montrer qu’elle est reçue comme leader politique et candidate crédible à la présidentielle", rapporte le journaliste de France Télévisions Valéry Lerouge, en duplex depuis Budapest lundi 25 octobre.

Montrer ses alliances avec certains dirigeants européens

Après leur entretien, Marine Le Pen et Viktor Orban se présenteront ensemble face à la presse. Une manière de montrer qu’elle "compte des alliés parmi les dirigeants européens. C’est pour ça qu’elle a également rencontré et s’est affichée la semaine dernière avec le très conservateur premier ministre polonais", rappelle Valéry Lerouge. Cette fois, la présidente du Rassemblement national a choisi de montrer ses liens avec le premier ministre hongrois qui "mène une politique très drastique contre les migrants. Il a mis en place des mesures très incitatives pour la natalité et c’est un pourfendeur notoire de l’Union européenne. Autant d’idées et de mots que reprend à son compte Marine Le Pen", explique-t-il.