DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron "n'utiliserait pas" les mots de Joe Biden, qui a traité Vladimir Poutine de "boucher"

Ce qu'il faut savoir

"Il faut tout faire pour ne pas que la situation dérape" en Ukraine, déclare Emmanuel Macron, dimanche 27 mars, dans l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. "On a fait le choix de ne pas intervenir dans le conflit militairement. Il ne faut pas être dans l'escalade, ni des mots, ni des actions", a ajouté le chef de l'Etat, qui a précisé qu'il "n'utiliserait pas" les propos de Joe Biden qui a traité Vladimir Poutine de "boucher" la veille. Suivez notre direct.

"La crise sanitaire a été gérée n'importe comment en Outre-mer", estime Marine Le Pen. En duplex depuis la Guadeloupe dans l'émission "Dimanche en politique" sur France 3, la candidate du Rassemblement national a regretté qu'on ait "suspendu des soignants" qui refusaient de se vacciner, "alors qu'il était très simple de leur faire un test chaque jour pour que ça ne présente un risque pour personne".

"Le débat aura lieu entre les deux tours" pour Emmanuel Macron. C'est ce qu'a expliqué ce dimanche sur franceinfo la ministre Emmanuelle Wargon, qui soutient le chef de l'Etat, candidat à sa réélection. "Si on fait un débat avec douze candidats, le président sera dans sa défense et la proposition de son projet, et les onze autres passeront le reste du débat à expliquer à quel point il a tort", a-t-elle justifié.

La candidate RN et son équipe portent plainte après "l'irruption" de manifestants guadeloupéens indépendantistes. Cette plainte fait suite à "l'irruption d'une vingtaine de manifestants d'extrême gauche" pendant l'enregistrement d'une interview télévisée de la candidate avec France 3 samedi soir à son hôtel au Gosier, en Guadeloupe. La candidate, chahutée et bousculée, a dû quitter le bâtiment. "L'hôtel n'était absolument pas protégé" et "les forces de l'ordre ont mis plus d'une heure à arriver", déplore un membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen.

Aux Antilles, Marine Le Pen vante la "proximité" contre le "gigantisme". La candidate RN a vanté samedi en Guadeloupe, où elle venait pour la première fois alors que son père n'avait jamais pu s'y rendre, une campagne de "proximité" et non de "gigantisme" en allusion au rassemblement de son rival Eric Zemmour dimanche au Trocadéro, à Paris.