Manuel Valls n'apprécie pas être en illustration d'un article des "Inrocks" sur l'alcoolisme

Un choix iconographique pas vraiment du goût de l'ancien Premier ministre. Manuel Valls s'en est pris au choix des Inrocks d'illustrer, vendredi 5 janvier, un article sur les dangers de l'alcoolisme avec une photo du député de l'Essonne buvant un verre de vin.

Manuel Valls a aussitôt exigé une "explication rapide" du magazine. Ce dernier a répondu qu'il s'agissait d'une "illustration humoristique". Cette justification n'a pas convaincu l'élu.

Mais bien entendu et en plus il faut vous croire ...au vu des couv de ces dernières semaines et des prises de position des uns et des autres, je confirme qu’il y a bien un esprit “Charlie”,celui du 11 janvier 2015,et un”humour”très particulier,celui des Inrocks..chacun appréciera https://t.co/eoE3ufXDod