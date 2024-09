Nomination de Michel Barnier : Manuel Bompard accuse Emmanuel Macron et Marine Le Pen de s'être "mis d'accord pour voler le vote des Français"

Emmanuel Macron et Marine Le Pen "se sont mis d'accord pour voler le vote des Français", a accusé le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, dimanche 7 septembre, sur CNews et Europe 1. "Ceux qui sont trahis dans cette histoire" sont à la fois les électeurs d'Emmanuel Macron et les électeurs du Rassemblement national, estime-t-il, en réaction à la nomination, jeudi, de Michel Barnier comme Premier ministre.

à lire aussi Michel Barnier nommé Premier ministre : suivez toute l'actualité politique de dimanche en direct

Selon un article du JDD, le président de la République a appelé la cheffe de file des députés RN, jeudi, pour s'assurer que les élus d'extrême droite ne censureraient pas le nouveau Premier ministre, avant son discours de politique générale. Un entretien téléphonique que Marine Le Pen nie avoir eu. La patronne des députés RN a démenti, depuis Hénin-Beaumont où elle faisait sa rentrée politique, avoir participé activement à l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, assurant ne pas être la "DRH" du chef de l'Etat.

Selon Manuel Bompard, les électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ont tout de même été trahis. Les premiers parce qu'ils ont "majoritairement voté" au second tour des élections législatives pour "empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir", mais se retrouvent avec l'extrême droite en position de faiseur de roi. Les seconds parce qu'ils espéraient "une rupture avec le macronisme" et finissent par être, toujours d'après Manuel Bompard, la "béquille" d'Emmanuel Macron. "Macron a négocié avec l'extrême droite. Il a trahi une fois de plus les Français", s'est-il fendu sur X.