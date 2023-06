Loire-Atlantique : à peine élue, la nouvelle maire de Saint-Brévin Dorothée Pacaud porte plainte contre le collectif anti-Cada

Le collectif anti-Cada de Saint-Brevin a publié sur les réseaux sociaux un post "injurieux et insultant" selon l'élue.

Trois jours seulement après avoir été élue nouvelle maire de Saint-Brevin-les-Pins par le conseil municipal, Dorothée Pacaud annonce mardi 13 juin à France Bleu Loire-Océan qu’elle a porté plainte contre le collectif brévinois anti-Cada qui a publié sur les réseaux sociaux un post "injurieux et insultant" selon la maire.

L'édile donnait une conférence de presse ce mardi en présence de l’ancien maire de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez. Une première et dernière conférence de presse commune, ont-ils expliqué. Le centre de demandeurs d'asile qui doit être transféré d'ici la fin de l'année à côté de l'école de la Pierre Attelée.

"Le racisme n'est pas une opinion"

Dans sa dernière lettre publiée sur les réseaux sociaux, le collectif de préservation de l'école de la Pierre Attelée, le collectif anti-Cada, demande à être reçu par la nouvelle maire. Mais le collectif a questionné : "quelle femme normalement constituée peut installer un centre pour migrants à côté d'une école ?" Pour Dorothée Pacaud, "c'est de l'injure et de l'insulte". Elle a donc porté plainte pour injure et insulte, comme elle l'a déjà fait quand elle a reçu deux courriers anonymes alors qu’elle assurait l'intérim de maire.

Pas question non plus pour elle de les recevoir : "le racisme n'est pas une opinion". Il y a eu des réunions, des permanences de quartiers. "Maintenant ça suffit. Ça suffit les pressions du collectif sur les élus, sur les parents d'élèves ou sur la directrice de l'école", martèle Dorothée Pacaud. "Le Cada sera transféré. On peut expliquer, discuter mais certainement pas annuler".

Le soutien du préfet

La nouvelle élue a déjà reçu un coup de téléphone du préfet, un courrier également. "A la fois pour me féliciter, mais aussi pour m'assurer de son soutien, il veut me rencontrer". Le secrétaire général de la préfecture l'a aussi contactée, pour "évoquer ensemble l'agenda des travaux en ce qui concerne le Cada". "On ira jusqu'au bout", assure Dorothée Pacaud qui répète que ce projet appartient à l'État.

En revanche, Dorothée Pacaud déplore le silence du sous-préfet, Michel Bergue, et surtout celui du député macroniste Yannick Haury. "Pas un mot, pas un coup de fil, il nous laisse depuis le début et encore maintenant porter seuls un projet qui n'est pas le nôtre. C'est affligeant".

La nouvelle maire est déjà sous protection : "les gendarmes sont aussi très présents en mode surveillance et sécurité de mon domicile. S'il le faut, ils seront là pour assurer ma protection, mais je veux vivre normalement", assure la nouvelle maire de Saint-Brévin, 45 ans et mère de trois adolescents.