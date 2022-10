"Si jamais on trébuche [aux Européennes de 2024], on électrocutera notre candidat qui aura été désigné un an avant", estime le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau.

Désigner rapidement le candidat des Républicains (LR) à la prochaine présidentielle serait "une erreur pour le parti et pour le candidat", a affirmé le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, mardi 25 octobre sur franceinfo. Pour Éric Ciotti, l'un de ses concurrents dans la course à la présidence de LR, "il faudra aller vite, dès le début de 2023". Le député des Alpes-Maritimes l'a déclaré début septembre, dans Le Journal du dimanche [article payant].

"C'est une erreur pour le parti parce qu'à nouveau, à droite, c'est les personnalités, les egos avant les idées", a renchéri Bruno Retailleau. Éric Ciotti soutient ouvertement une candidature à l'Élysée de l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.

"C'est aussi une erreur pour lui", assure le chef de file des sénateurs LR. Laurent Wauquiez a beau avoir "toutes les qualités qui pourraient demain faire de lui le candidat de LR pour 2027", il rappelle "qu'il y a les Européennes, en 2024". Or, "si jamais on trébuche, on électrocutera notre candidat qui aura été désigné un an avant".

Bruno Retailleau propose de désigner le candidat de LR à la présidentielle 2027 "très rapidement après les Européennes". Il veut une désignation par "les militants", et pas par "les chapeaux à plumes", autrement dit les cadres du parti.