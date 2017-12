VIDEO. Les trois secrets du style Laurent Wauquiez

Parka rouge, punchlines qui claquent, discours didactique... Comment Laurent Wauquiez a-t-il pu devenir, à seulement 42 ans, président des Républicains, dimanche 10 décembre ? Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a su trouver un style particulier pour se démarquer rapidement de ses concurrents, le juppéiste Maël de Calan et l'ex-filloniste Florence Portelli.

Il mise beaucoup sur la communication

Elu député en 2004, Laurent Wauquiez a successivement occupé les postes de secrétaire d'Etat, de ministre, puis de président du conseil régional. Pendant un an, entre fin 2014 et fin 2015, il a été secrétaire général de l'UMP, l'ancien nom des Républicains. Mais comment a-t-il pu gravir aussi vite les échelons ?

En apportant une attention particulière à sa communication. "Je vais être très clair", répète-t-il à l'envi, dévoilant son objectif de se faire comprendre par le plus grand nombre. Ses efforts pour se faire mieux voir et mieux comprendre ont d'ailleurs marqué son passage au secrétariat d'Etat à l'Emploi, entre 2008 et 2010 : le budget de la communication avait fortement augmenté.