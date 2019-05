VIDEO. Les Républicains : Gérard Larcher propose de "reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre"

Le président LR du Sénat Gérard Larcher appelle mardi 28 mai sur franceinfo, à un rassemblement de la droite et du centre, et annonce vouloir proposer une réunion avec les élus locaux, après le faible score du parti Les Républicains aux élections européennes, lors desquelles il a obtenu 8,5% des voix.

"Nous n’avons pas réussi à convaincre, constate Gérard Larcher. Notre ligne doit profondément être revue, réanalysée (...) Il va falloir changer de logiciel pour arriver à rassembler." "Je vais appeler au rassemblement pour retrouver la confiance, annonce le président du Sénat. Je vais proposer qu'on parte différemment, non pas du haut vers la bas, mais du terrain vers le haut, et je pense qu'il faut qu'on parte des territoires. Voilà pourquoi je vais proposer aux président de groupes parlementaires, aux présidents des trois grandes associations d'élus, départements, présidents de région, maires, que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour faire un point, pour analyser la situation (...) pour engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre."

"Au-delà des partis politiques"

"Je vais prendre cette responsabilité, il appartiendra à chacun d'imaginer s'il a envie de nous retrouver, précise Gérard Larcher. Je ne laisserai pas les familles politiques de la droite et du centre, et plus avant les élus qui incarnent ces valeurs, à l'abandon, en déshérence, soumis aux ballotements, voilà pourquoi je prends cette initiative." Réunis en bureau politique lundi soir, les cadres de LR ont décidé de la tenue d'états généraux. Le président de la région Sud Renaud Muselier a de son côté proposé une "commission de rénovation" qui serait dirigée par le président du Sénat Gérard Larcher. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a appelé le président du Sénat à être un "trait d'union".

Pour Gérard Larcher, le rassemblement de la droite et du centre "doit se dérouler au-delà des partis politiques" : "Je ne parle pas que des Républicains, [mais aussi de] nos amis de l'UDI avec lesquels j'ai des contacts, de courants politiques, d'un certain nombre d'élus qui n'appartiennent plus à aucune formation, qui nous ont quittés ou qui sont indépendants. Moi je parle avec Xavier Bertrand, comme je parle avec Hervé Morin, comme je parle avec Laurent Wauquiez."