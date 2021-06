Second tour des régionales en Centre-Val de Loire : faute d'accord avec la droite, le candidat LREM, Marc Fesneau, maintient sa liste

Marc Fesneau, tête de liste LREM aux élections régionales du Centre Val-de Loire, arrivé quatrième au premier tour, a annoncé à France Bleu Orléans lundi 21 juin qu'il maintiendrait sa candidature au second tour. Le ministre des Relations avec le Parlement n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le candidat LR/UDI, Nicolas Forissier. Ce dernier réclamait un retrait de la liste LREM plutôt qu'une fusion avec les repésentants de son camp.

>> Au lendemain du premier tour, découvrez les derniers chiffres, les analyses et les commentaires

"J'ai appelé Nicolas Forissier ce lundi, il m'a répondu qu'il me demandait simplement de retirer ma liste. C'est hors de question, on ne peut pas balayer comme ça 17 % des électeurs qui ont voté pour moi", a déploré Marc Fesneau à France Bleu Orléans.

Le second tour en Centre-Val de Loire sera une quadrangulaire

Nicolas Forussier était arrivé troisième au premier tour (18,8 % des voix), derrière le socialiste François Bonneau (25,5 %) et le candidat du RN, Aleksandar Niklovic (22 %), mais devant Marc Fesneau (16,6 %). Sans accord entre LREM et LR/UDI, le second tour des régionales du Centre-Val de Loire se jouera donc avec une quatangulaire.