Résultats présidentielle 2022 : Valérie Pécresse lance un "appel aux dons" pour la "survie" financière des Républicains

"J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle." Valérie Pécresse et son parti sont en difficulté après le score médiocre (4,79%) obtenu lors du premier tour de l'élection présidentielle. "Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions d'euros de remboursements de l'Etat que nous escomptions", a déclaré l'ex-candidate des Républicains, lundi 11 avril, avant un bureau politique au siège de la formation politique. Elle est également revenue sur son cas personnel.

"Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros." Valérie Pécresse, candidate LR au premier tour de l'élection présidentielle face à la presse, le 11 avril 2022

Valérie Pécresse lance donc "un appel national aux dons" , notamment en ligne, à tous "ceux qui [lui] ont apporté leurs suffrages, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile et enfin à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression". Visiblement émue, et avant de tourner les talons, elle a déclaré qu'il en allait "de la survie des Républicains et au-delà, de la survie de la droite républicaine."

Interrogé quelques minutes plus tôt sur les difficultés financières, le sénateur Roger Karoutchi avait manié l'ironie devant les journalistes : "J'espère qu'il y a encore des cafés ici. J'ai pris des pièces pour la machine." Il avait ajouté "ne pas être sûr" qu'une cagnotte en ligne "ait le même succès" que la cagnotte lancée en 2013 par l'UMP pour rembourser ses dettes, après l'invalidation des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le parti avait alors recueilli 11 millions d'euros. Lundi matin, sur France Inter, Michel Barnier assurait de son côté que le parti avait "la capacité de faire face" à cette "situation matérielle difficile".