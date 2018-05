VIDEO. Regardez le documentaire "Edouard, mon pote de droite", un an après la nomination d’Edouard Philippe à Matignon

Edouard, mon pote de droite est une série documentaire au long cours de Laurent Cibien, réalisateur et ancien camarade de promo du Premier ministre. Le premier volet racontait l'élection d'Edouard Philippe à la mairie du Havre. Le deuxième nous plonge dans les coulisses de la primaire de la droite et du centre. Edouard, mon pote de droite - épisode 2 : primaire est diffusé mardi 15 mai à 22h30 sur France 3. Il est à voir également sur notre site franceinfo.fr.

Lorsque débute la primaire de la droite et du centre, Edouard Philippe fait partie du premier cercle. Il est l'un des porte-parole d’Alain Juppé, et encore bien loin de Matignon. Celui qui était alors inconnu du grand public va commencer à laisser paraître ses réflexions politiques, des bribes de caractère et une évolution indéniable à travers la caméra de son ami "gauchiste".

En suivant Edouard Philippe et son entourage lors de la campagne, Laurent Cibien retrace les trajectoires et réflexions d'acteurs peu connus de cette primaire. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer l'issue de ces longs mois de campagne, où celui qui espérait un ministère sous la présidence de Juppé s'est subitement retrouvé Premier ministre d'Emmanuel Macron.