Vidéo Présidentielle 2022 : Éric Zemmour "est fort des faiblesses" de la droite, selon le président du groupe LR au Sénat

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat a une nouvelle fois regretté, jeudi 4 novembre sur franceinfo, le calendrier choisi par son parti pour désigner le candidat LR à la présidentielle de 2022. Celui-ci doit être élu à l'issue du Congrès républicain, "une primaire fermée" réservée aux adhérents, du 1er au 4 décembre prochain, soit 4 mois avant l'échéance électorale. "Le défaut de ce choix d'un calendrier très tardif, c'est d'avoir créé un vide et ce vide a servi la pseudo fausse-candidature d'Éric Zemmour", a estimé Bruno Retailleau.

"J'étais de ceux qui pensaient qu'il ne franchirait jamais les 10%, aujourd'hui, il est au-delà." Bruno Retailleau à franceinfo

"Il est fort de nos faiblesses", a ajouté le président des LR au Sénat. "Depuis des années, la droite a déçu son électorat parce qu'on a eu la trouille de porter des valeurs, parce que les médias nous ont parfois intimidés et parce qu'on s'est laissés intimider", a-t-il estimé. "Le politiquement correct, la pensée unique, c'est terrible", a poursuivi Bruno Retailleau, convaincu qu'aujourd'hui "la France n'a jamais été autant à droite". Selon lui, "il y a un besoin de droite" et "il faut que [sa] droite corresponde et réponde à ce besoin de solutions et de valeurs de droite qu'attendent les Français."

"Moi, j'étais de ceux qui se sont portés en première ligne du combat contre l'islamisme, j'ai fait voter au Sénat un certain nombre de textes, notamment sur le foulard", a tenu à rappeler le sénateur, selon qui Éric Zemmour "fait une erreur" sur ce sujet. Il "fracture" et il "tombe dans le panneau des islamistes", a jugé Bruno Retailleau. "Quand il dit qu'il faut refaire des Français, je suis totalement d'accord, il faut refaire aimer la France", a-t-il poursuivi, considérant toutefois que "si l'on veut vraiment lutter contre l'islamisme", on ne peut pas dire "que la vocation de nos compatriotes français musulmans, c'est de devenir des islamistes". Pour Bruno Retailleau, cela revient à dire "que le vrai islam c'est l'islamisme" et à "donner raison aux islamistes qui disent qu'il n'y a pas d'autre islam que le leur". "Il faut une vision et des mesures sérieuses, pas de la démagogie, il faut rassembler la France", a-t-il conclu.