Présidentielles 2022: les candidats LR réunis pour un deuxième grand oral

Au cours du deuxième grand oral des Républicains le dimanche 14 novembre, Erwan Bruckert évoque la proposition de Michel Barnier. Ce dernier a déclaré que la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie mettait un coup d’arrêt au flux migratoire. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a quant à elle proposé la suppression du droit du sol automatique. Xavier Bertrand souhaite pour sa part diviser par trois l’immigration familiale. Selon Erwan Bruckert, il est difficile de différencier chaque candidat. En effet, le journaliste du service politique de L’Expresse estime qu’ils ont tous mis le curseur plus loin qu’à l’accoutumée et ont chacun proposer une mesure forte.

Xavier Bertrand invective Emmanuel Macron

Selon Erwan Bruckert, Xavier Bertrand semble être celui qui se différencie le plus de ses concurrents. En effet contrairement aux autres candidats LR, il ne souhaitait pas participer au congrès du parti. Si les candidats LR tentent d’abord de se séduire leurs militants, Xavier Bertrand cherche à séduire l’ensemble des Français. Une stratégie qui passe par la critique d’Emmanuel Macron.