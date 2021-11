Présidentielle 2022 : les candidats à la primaire Les Républicains se "radicalisent un peu", estime Jean-Pierre Raffarin

La sécurité et l'immigration sont au cœur des débats pour l'élection présidentielle de 2022. Alors qu'Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat au scrutin, et Marine Le Pen se talonnent pour la qualification au second tour, selon les derniers sondages, leurs thèmes de prédilection se retrouvent au cœur des déclarations politiques. Ce qui amène les candidats Les Républicains à l'investiture présidentielle à "se radicaliser un peu" a estimé, mardi 16 novembre sur la chaîne franceinfo, dans "Votre invité politique", l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

Venu présenter son livre Choisir un chef, paru aux éditions Michel Lafon, l'ancien sénateur a notamment déclaré que "tout le monde cherchait à récupérer l'électorat le plus déterminé et le plus de droite". "Il faut penser ensuite à rassembler les Français pour pouvoir gagner", a-t-il continué.