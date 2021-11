Présidentielle 2022 : il n'y a pas de surenchère sécuritaire dans la campagne, selon Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à l’élection présidentielle de 2022, est l’invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 2 novembre, pour parler de sa campagne à moins de six mois du premier tour.

Xavier Bertrand a fait des questions de sécurité en France le cœur de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2022. Outre sa proposition d’instaurer des peines minimales pour l’agression de policiers, le président des Hauts-de-France voudrait également renforcer le pouvoir des procureurs en leur permettant de prononcer eux-mêmes des sanctions. "Il ne s’agira pas, bien sûr, de peines de prison, mais d’amendes, de confiscations… Je souhaite que l’on puisse aller plus loin dans les pouvoirs du procureur pour les peines encourues jusqu’à cinq ans, mais on n’ira pas comme ça, du jour au lendemain, en prison sans jugement", a-t-il assuré sur le plateau des "4 Vérités" de France, mardi 2 novembre.

Une surenchère sécuritaire ?

Le candidat souhaiterait aussi que "l’on se soucie un peu plus des droits de la victime, de fermeté vis-à-vis des délinquants et des criminels, que l’on mette un terme à cette impunité". "Si les Français me font confiance, j’irai clairement dans cette direction", a-t-il ajouté. Pour autant, Xavier Bertrand n’estime pas que cette campagne présidentielle est marquée par la surenchère sécuritaire. "Je n’ai pas besoin de savoir ce que disent les extrêmes pour savoir ce que je dois faire. Je parle depuis le début de ma campagne de la question de notre mode de vie, pour continuer à vivre dans une France qui ressemble à celle qui m’a vu grandir, mais je parle aussi du niveau de vie des Français", a-t-il tenu à rappeler.

Xavier Bertrand a en outre affirmé qu’il soutiendrait le vainqueur de la primaire de la droite : "Quel que soit le candidat retenu, nous serons tous avec lui. Et si je suis celui-ci, j’ai bien l’intention de faire campagne et de redresser notre pays avec les uns et les autres, dont certains qui ne sont pas seulement dans ce congrès."