Présidentielle 2022 : dernière ligne droite pour les favoris à l'investiture des Républicains

J. Nény, N. Salem, O. Darmostoupe, C. Combaluzier, C. Beauvalet

Favoris du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand n'ont plus qu'un mois pour convaincre les électeurs pour devenir le représentant du parti à l'élection présidentielle 2022.

Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse. Ce sont les noms des trois favoris à l'investiture du parti Les Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022. Comme Philippe Juvin et Eric Ciotti, ils ont recueilli les plus de 250 parrainages nécessaires pour participer au scrutin interne organisé lors du congrès du 4 décembre. Chacun d'entre eux n'a plus qu'un seul mois pour tenter de convaincre et de récupérer des voix afin de représenter le parti de droite.

>> Présidentielle 2022 : qui sont les cinq postulants au scrutin interne des Républicains pour désigner leur candidat ?

Pour y arriver, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse usent presque des mêmes méthodes, comme apparaître comme un rival sérieux face au président sortant, Emmanuel Macron. Ils martèlent également les grands points forts du parti. Cependant, chaque candidat a un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Pour Xavier Bertrand, c'est le fait de n'avoir "jamais trahi en rejoignant les rives de la Macronie" comme il le dit lors d'un discours. Michel Barnier, de son côté, mise sur sa stature internationale. Un point fort de la part de l'ancien commissaire européen. Et enfin, Valérie Pécresse table sur son volontarisme.