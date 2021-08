Election présidentielle : les Français se disent majoritairement favorables à l'organisation de primaires

Selon un sondage Ifop pour le JDD, ils sont 59% des personnes interrogées à souhaiter une primaire à gauche, et 58% à droite.

Après la pression des politiques, la pression de l'opinion pour Xavier Bertrand. Les Français se disent majoritairement favorables à l'organisation d'élections primaires, à droite comme à gauche, en vue de dégager des candidats pour l'élection présidentielle de 2022, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Ainsi, 59% des personnes interrogées plaident pour l'organisation d'une primaire à gauche, et 58% à droite, selon cette étude. Ce souhait est particulièrement prégnant chez les sympathisants de La France insoumise (80%), alors que Jean-Luc Mélenchon est donné pour l'heure, d'après plusieurs sondages, en tête des intentions de vote parmi les potentielles personnalités de gauche.

Deux sympathisants LR sur trois favorables à une primaire

A droite, les sympathisants LR se prononcent à 66% pour ce processus qui figure dans les statuts du parti, mais qui fait renâcler la direction qui y voit un facteur de divisions. Plusieurs candidats se sont déclarés à droite pour une éventuelle primaire : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti ou encore Philippe Juvin.

Mais pour l'heure, seul Europe Ecologie - Les Verts a réellement entériné le principe d'une primaire, qui se tiendra en septembre. En 2017, droite et gauche avaient tenus des primaires, mais aucun des candidats vainqueurs - François Fillon et Benoît Hamon - ne s'était qualifié pour le deuxième tour de l'élection.

Par ailleurs, selon cette même enquête, aucune figure politique actuelle ne ferait mieux qu'Emmanuel Macron. Ainsi, 25% des personnes interrogées estiment que Marine Le Pen feraient mieux que le chef de l'Etat, mais 44% moins bien. A droite, pour Xavier Bertrand, seulement 19% pensent qu'il ferait mieux, 24% moins bien, et 57% ni mieux ni moins bien. Valérie Pécresse obtient des résultats similaires. Mais tous ces concurrents potentiels pour 2022 grignotent du terrain sur Emmanuel Macron par rapport à la précédente vague début juin.

*Enquête réalisée en ligne du 26 au 27 août auprès d'un échantillon de 1.074 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.