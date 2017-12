Présidence des Républicains : Alain Juppé annonce qu'il votera pour Maël de Calan

Alain Juppé a annoncé, mardi 5 décembre, qu'il votera "à titre personnel" pour Maël de Calan, opposant au favori Laurent Wauquiez, dans la course à la présidence des Républicains. "J'aime l'homme qu'il est. C'est une personnalité chaleureuse, bienveillante, optimiste. J'aime ses idées. C'est un homme de droite, une droite humaniste, qui combat vigoureusement les idées du FN. Il est résolument européen", a-t-il écrit sur Twitter.

Un grand plaisir d'accueillir @MaeldeCalan à Bordeaux. J'ai suivi avec intérêt son travail pour régénérer les idées de la droite. pic.twitter.com/vXKppysOpY — Alain Juppé (@alainjuppe) 5 décembre 2017

À titre personnel je voterai @MaeldeCalan. — Alain Juppé (@alainjuppe) 5 décembre 2017

"Il y a deux options pour la droite française"

Les Républicains élisent leur président le 10 décembre, avec un éventuel second tour le 17 décembre. Trois candidats sont en lice : Florence Portelli, Maël de Calan et Laurent Wauquiez. Proche d'Alain Juppé, l'élu breton s'est présenté avec une double ambition : incarner une nouvelle génération à droite et faire vivre au sein du parti une ligne moins droitière que celle de Laurent Wauquiez.

"Il y a deux options qui s'ouvrent pour la droite française : une ligne très dure, très clivante, qui propose que la droite se referme sur elle-même, c'est celle que propose Laurent Wauquiez", a déclaré Maël de Calan, mardi 5 décembre, invité sur franceinfo. "Il y a une deuxième ligne, que je veux incarner : celle d'une droite ouverte, libérale, sociale, profondément européenne, qui est probablement minoritaire chez les adhérents, je le reconnais."