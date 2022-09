Présidence de LR : la justice suspend la décision du parti rejetant la candidature de Virginie Calmels

Elle a obtenu gain de cause. La justice a estimé que Les Républicains n'avaient pas à rejeter la candidature à la tête du parti de Virginie Calmels. Par conséquent, cette décision est suspendue dans l'attente d'un jugement sur le fond, selon la décision en référé que l'AFP a pu consulter mercredi 21 septembre. En outre, le tribunal judiciaire de Paris "condamne Les Républicains" à lui verser "la somme de 5 000 euros", affirme ce jugement. "Me voilà rétablie dans mes droits", s'est réjouie l'ex-élue bordelaise sur Twitter.

