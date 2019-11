Municipales à Marseille : Jean-Claude Gaudin appelle le dissident Bruno Gilles à "se plier à la décision du parti"

"Il est clair qu'il doit se plier à la décision du parti. Je l'appelle à se retirer", a déclaré Jean-Claude Gaudin, maire Les Républicains de Marseille, jeudi 28 novembre sur franceinfo, alors que l'investiture LR a été accordée à Martine Vassal et que son rival Bruno Gilles a dit continuer sa campagne.

"Laissons passer les fêtes", a ajouté Jean-Claude Gaudin en tentant de faire baisser la tension. Bruno Gilles a "des réactions que l’on peut comprendre sur le plan humain. Mais c’est un homme politique averti. Il est très attaché au parti Les Républicains, il doit se plier à sa décision du parti".

Mme Vassal "a le vent en poupe, c’est elle qui est dans le courant"

Le maire de Marseille a salué "une procédure normale du parti Les Républicains." Et a justifié la décision de la commission d'investiture, notamment par les sondages, "et puis on sent les choses se dégager dans la vie politique. C’est en faveur de madame Vassal, qui depuis cinq ans nous a gagné le conseil départemental, que nous n’avions plus eu depuis des lustres. Elle a le vent en poupe, c’est elle qui est dans le courant."

Élu maire de Marseille en 1995, Jean-Claude Gaudin avait annoncé qu’il ne se présenterait pas au mois de mars.

Mon rôle aujourd’hui est d’aider Martine Vassal, de vouloir le rassemblement avec Bruno Gilles et tous les amis pour que l’on garde cette ville. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille à franceinfo

Pour Jean-Claude Gaudin, il y a "bien entendu" un risque de victoire du Rassemblement national, mené par le sénateur Stéphane Ravier. "Dans les sondages que nous avons, le RN est évalué aux alentours de 21%, à mon avis il fera beaucoup plus. On dit toujours qu’au dernier moment, ça ne passera pas… Jusqu’au jour où ça passe", a-t-il mis en garde.