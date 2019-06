Les Républicains : Gérard Larcher annonce la tenue d'une "grande convention nationale" en octobre

Des conventions régionales seront aussi organisées dès le mois de juin, a précisé le président LR du Sénat.

Les Républicains lancent leur plan de reconstruction. Deux jours après la démission du président du parti, Laurent Wauquiez, et à la suite du score historiquement bas enregistré aux élections européennes, Gérard Larcher a annoncé, mardi 4 juin, une "grande convention nationale" en octobre. Des conventions régionales seront aussi organisées dès le mois de juin, a précisé le président LR du Sénat : "Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité".

L'objectif de cette convention nationale est "de proposer une grande alternative aux Français, grande alternative qui prendra sa source dans les territoires et leurs iniatives", précise Gérard Larcher, à l'issue de cette réunion de hiérarques de la droite et du centre à laquelle assistaient notamment les LR François Baroin, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, président démissionnaire de LR.