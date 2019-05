VIDEO. Jihadistes français : Laurent Wauquiez défend la création d'un tribunal international en Irak et en Syrie

Laurent Wauquiez propose à nouveau la création d'un "Nuremberg des jihadistes", vendredi 17 mai sur franceinfo. Il souhaite un tribunal afin de juger et de condamner les jihadistes français affilés au groupe État islamique, détenus en zone kurde en Syrie, mais aussi pour éviter tout retour en France. "Un tribunal international que l'Europe organiserait en lien avec l'Irak et la Syrie", précise le président des Républicains.

On propose que l'Europe prenne la responsabilité de mettre en place un tribunal international en Irak qui permette de juger et de condamner les jihadistes dans les lieux où il les ont commis et qu'ils restent en prison là-bas