Trèbes : Florian Philippot réclame "une nouvelle législation" pour lutter contre le terrorisme

Invité sur le plateau de Dimanche en politique, le président du parti Les Patriotes, Florian Philippot, est interrogé au sujet des thématiques d'actualité de cette semaine. Au sujet des attentats terroristes de Trèbes (Aude), Florian Philippot dit avoir trouvé Emmanuel Macron "à la hauteur" lors de son discours aux Invalides, mais regrette que ce message soit selon lui "déjà oublié", et demande des "actes". Il réclame, pour lutter contre cette "guerre asymétrique", "un nouveau droit, un Code, une nouvelle législation", qui permettrait de "mettre dehors les fichés S étrangers" et de "déchoir de leur nationalité les fichés S binationaux puis de les expulser". Il réclame en outre la fermeture des mosquées salafistes.

Le souverainisme "dilué" dans l'union des droites

Interrogé au sujet de la dynamique de son parti, créé depuis son départ du Front national après l'échec de la présidentielle, Florian Philippot assure se réjouir de voir de plus en plus de monde adhérer aux Patriotes. "Nous serons présents, bien sûr, aux élections européennes", annonce-t-il, avec une liste qu'il pourra mener si les instances du parti lui "font confiance" afin de mener son combat principal, "la sortie de la France de l'Union européenne". Il s'insurge notamment contre une "union des droites", impossible selon lui, entre Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Laurent Wauquiez, dans laquelle il accuse ces derniers de "diluer le souverainisme".