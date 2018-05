"Nos électeurs attendent l'union" : Nicolas Dupont-Aignan propose une rencontre avec Le Pen et Wauquiez

Sur RTL dimanche 6 mai, le président de Debout la France a expliqué vouloir organiser une réunion de travail sur le thème de l'immigration avec les présidents du Front national et des Républicains.

Le carton d'invitation est parti. Nicolas Dupont-Aignan propose à Laurent Wauquiez et Marine Le Pen une rencontre pour parler immigration. "Je leur dis, nos électeurs attendent l'union, nos électeurs n'en peuvent plus du flux migratoire inconsidéré", a déclaré le président de Debout la France, dimanche 6 mai sur RTL. "Ce que je veux c'est un trio avec un FN qui veut évoluer et des Républicains qui ne soutiennent pas la politique d'Emmanuel Macron." Selon le député de l'Essonne, il s'agirait de "la première brique pour la réconciliation des droites."

Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ne peuvent pas gagner seuls.Nicolas Dupont-Aignansur RTL

Nicolas Dupont-Aignan voit même encore plus loin. Lui se dit favorable à "un projet politique" en vue des élections européennes de 2019. Mais il prévient : "La future coalition qui va des Républicains au Front national ne marchera que si le projet est sérieux, élaboré." Les deux intéressés n'ont pas encore donné suite à l'invitation.