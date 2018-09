Nicolas Sarkozy et Alain Juppé incarnent mieux la droite que Laurent Wauquiez, selon un sondage

Les sympathisants de droite placent Nicolas Sarkozy (83%) largement en tête, toujours devant Alain Juppé (68%).

Le patron des Républicains ne convainc pas. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont les deux personnalités incarnant le mieux la droite pour près de six Français sur dix, loin devant Laurent Wauquiez, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, publié dimanche 9 septembre.

L'ancien chef de l'Etat et le maire de Bordeaux, tous deux en retrait de la scène politique nationale, incarnent la droite pour 58% des sondés. Les sympathisants de droite placent Nicolas Sarkozy (83%) largement en tête, toujours devant Alain Juppé (68%).

Bien que chef de file du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez n'incarne la droite que pour 41% des personnes interrogées et 57% des sympathisants de droite. Laurent Wauquiez est devancé par Xavier Bertrand (52% des Français), Valérie Pécresse (46%), Edouard Philippe (46%) et Marine Le Pen (42%). Il est à égalité avec Nicolas Dupont-Aignan (41%).

Sondage réalisé les 6 et 7 septembre en ligne auprès d'un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).