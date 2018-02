Macron, Darmanin, Juppé... Comment ils ripostent aux attaques de Laurent Wauquiez

Les propos tenus par le patron des Républiques révélés dans l'émission "Quotidien" ont provoqué des remous au sein de la classe politique. Et notamment dans le parti présidé par Laurent Wauquiez.

Les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants de Lyon font un tollé. Depuis que l'émission "Quotidien" a révélé des enregistrements du cours du chef de file des Républicains, la classe politique réagit. Et les personnes mises en cause continuent de répondre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mardi 20 février. Franceinfo détaille leurs ripostes.

>> Tout ce que Laurent Wauquiez a dit aux étudiants de l'EM Lyon

Emmanuel Macron

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Il a notamment accusé le chef de l'Etat d'avoir copié son style : "Le président de la République actuel, Macron, lui pour faire cool, il fait comme moi. Il se met en chemise. Bras de chemise. Jamais un président ne s'était mis en bras de chemise." Laurent Wauquiez a également accusé Emmanuel Macron d'avoir mis en place un cabinet noir pour nuire à François Fillon pendant la campagne présidentielle.

Ce que répond Emmanuel Macron. En marge d'un déplacement aux Mureaux (Yvelines), un journaliste a demandé au chef de l'Etat s'il souhaitait faire un commentaire. "Il n'est pas inspirant. Moi, je travaille. J'ai autre chose à faire", a répliqué le président.

Macron sur Wauquiez : "Il n'est pas inspirant, j'ai autre chose à faire" pic.twitter.com/nfu0tirgN2 — BFMTV (@BFMTV) 20 février 2018

Gérald Darmanin

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Gérald Darmanin ? "C'est du Cahuzac puissance 10, a jugé le patron des Républicains, évoquant ses récentes affaires judiciaires. Il sait très bien ce qu'il a fait. (...) Je ne lui promets pas un grand destin."

Ce que répond Gérald Darmanin. "J’ai l’impression que Laurent Wauquiez est tombé du côté obscur de la Force", a-t-il déclaré lundi sur BFMTV. "Personnellement, je n'ai pas de ressentiment contre Laurent Wauquiez", a-t-il poursuivi avant d'ajouter : "J'ai du mal à comprendre comment on peut être le chef de l'opposition avec une telle indignité."

François de Rugy

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Le président des Républicains s'en est vivement pris aux députés, évoquant l'inutilité de l'Assemblée nationale. "Vous avez vu les guignols d'En Marche, là ? (...) Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France. L'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise !"

Ce que répond François de Rugy. Le président de l'Assemblée nationale dénonce un "délire contre la démocratie". "C'est insultant pour les députés, bien sûr, explique-t-il. Mais ce qui est plus grave, c'est que c'est insultant pour notre République. Je ne parle même pas des vraies victimes des vraies régimes totalitaires qui, eux, doivent frémir en entendant des propos aussi grossiers." Et d'ajouter : "C'est inadmissible, insupportable, pour les députés, de subir des attaques de la sorte de la part de gens qui ont exercé le mandat de député." François de Rugy a demandé à Laurent Wauquiez de "s'excuser devant les Français".

Nicolas Sarkozy

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. "[Nicolas Sarkozy] contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos", a affirmé le président des Républicains.

Ce que répond Nicolas Sarkozy. Son entourage a "formellement" démenti le récit de Laurent Wauquiez, évoquant une "grotesque histoire". Du côté de l'ancien chef de l'Etat, on a également affirmé que le président des Républicains s'était depuis excusé.

Valérie Pécresse

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. "Le nombre de conneries qu'elle peut faire", a-t-il lancé, étonné d'apprendre qu'une élève sortie de prépas littéraires avait passé les concours pour les écoles de commerce. Un parcours rendu possible grâce à une initiative prise par Valérie Pécresse.

Ce que répond Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France n'a pas réagi en personne. Mais sur Twitter, elle a relayé les messages de proches, qui ont pris sa défense.

Il est bon aujourd’hui de rappeler que l’autonomie des universités n’est pas la seule bonne reforme de @vpecresse. La revalorisation des filières littéraires par l’accès facilité aux écoles de commerces était aussi à son actif #SoyonsLibres @SoyonsLibres — Jean-Didier Berger (@JD_Berger) 19 février 2018

La droite doit travailler à redevenir crédible et à ne pas être une caricature d'elle-même. Je suis consternée par ce #WauquiezGate surtout qd au passage il égratigne une des réformes de @vpecresse visant à revaloriser la filière littéraire et dont on peut être fier. — Stéphanie Von Euw (@sve83) 19 février 2018

Alain Juppé

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. "A Bordeaux, il a fait des miracles (...) mais il a fait exploser les impôts et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement", a-t-il jugé.

Ce que répond Alain Juppé. Nicolas Florian, adjoint aux Finances du maire de Bordeaux, a réagi auprès de Rue89 Bordeaux. Il s'est exprimé au nom d'Alain Juppé et s'est dit "choqué" et "surpris" par "toutes les allégations fausses" et "hallucinantes". Selon lui, Laurent Wauquiez "doit régler des petits comptes politiques" et juge "regrettable qu’un président qui prétend rassembler son parti passe plus de temps à taper sur ses amis", comme Valérie Pécresse.

Le Medef

Ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Les organisations patronales accros aux subventions ? "Les plus catastrophiques, c'est le Medef et c'est la CGPME. (...) Eux ils en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent", a-t-il lâché.

Ce que répond le Medef d'Auvergne-Rhône-Alpes. "Je suis surpris et désolé par ces propos, car c'est un amalgame entre deux situations que Laurent Wauquiez a confondues", a réagi Patrick Martin dans le JDD. "Le Medef Auvergne-Rhône-Alpes ne touche pas un euro de la part de la région, a-t-il affirmé. Tout est scrupuleusement réglementé, à commencer par le financement : l'argent est parfaitement tracé, tout est contrôlé."