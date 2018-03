Laurent Wauquiez propose "de créer un délit d'incitation à la haine de la République"

Dans une interview au Parisien, le patron des Républicains décline ses propositions pour lutter contre le terrorisme.

Il persiste et signe. Dans une interview au Parisien, publiée mardi 27 septembre, Laurent Wauquiez assume ses propos sur la "naiveté coupable" d'Emmanuel Macron après les attentats dans l'Aude et ses propositions en matière de lutte contre le terrorisme. "Après chaque attentat, on a les mêmes découvertes : des individus fichés S dans 60 % des cas, parfois condamnés par la justice, et on en tire aucune conséquence ! Alors oui, je maintiens mes propos", dit-il. Le patron des Républicains avait notamment proposé l'expulsion de tous les étrangers fichés S.

Dans cet entretien, Laurent Wauquiez va plus loin et propose de "créer un délit d'incitation à la haine de la République". Sans détailler plus amplement sa proposition, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes explique qu'"on a trop d'individus étrangers radicalisés sur notre territoire". "Tous les gens qui nourrissent les réseaux intégristes doivent pouvoir être expulsés", ajoute-t-il.