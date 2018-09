Laurent Wauquiez : "mon discours ne varie pas en fonction des sondages"

Laurent Wauquiez reste droit dans ses bottes et il aime le rappeler. Invité des 4 Vérités de France 2, le président des Républicains a réaffirmé la clarté de ses idées politiques au contraire de certains membres de sa famille politique. "Les Français sont déçus par Emmanuel Macron. Et donc on a une responsabilité, qui est d'incarner un autre chemin possible, d'autres propositions. Moi je n'ai pas changé de ligne. Il y a un an, je mettais déjà en garde contre les dangers et les illusions du "macronisme". Mon discours ne varie pas en fonction des sondages (...) Dans cette rentrée, tout le monde doit sortir des ambiguïtés."

Laurent Wauquiez fustige la politique européenne d’Emmanuel Macron

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a ensuite dénoncé la politique européenne du président de la République. "L'Europe pour laquelle plaide actuellement Emmanuel Macron est une Europe sans frontière, qui est porte et fenêtre ouverte, dans laquelle il encourage encore de nouveaux élargissements à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas responsable."