Interdiction du salafisme, expulsion des étrangers fichés S... une large majorité de Français favorables à des mesures d'exception contre le terrorisme

Après les attentats dans l’Aude vendredi, une large majorité des Français (61%) est favorable à la mise en place de nouvelles mesures d’exception pour assurer leur sécurité face au terrorisme, "quitte à limiter les libertés", selon un sondage Odoxa-dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro* publié jeudi 29 mars.

Les propositions les plus radicales, notamment proposées par le président du parti Les Républicains, sont "très largement soutenues". Mais pour autant, 59% des Français pensent que Laurent Wauquiez a eu tort de critiquer Emmanuel Macron après les attentats et 67% estiment que la droite ne ferait pas mieux si elle était au pouvoir.

Les propositions "les plus radicales" sont "très largement soutenues"

Dans le détail, les sympathisants du FN (68%) et les sympathisants de droite (78%) sont "très demandeurs" de nouvelles mesures d’exception. Les sympathisants de LREM sont 60% à être favorables à plus de fermeté, et un sympathisant de gauche sur deux est également favorable.

Toutes les propositions "les plus radicales" sont "très largement soutenues" comme l’interdiction du salafisme (88%), l’expulsion des étrangers "fichés S" (83%), le placement en rétention administrative des "fichés S" jugés "les plus dangereux" (87%), et le rétablissement de l’état d’urgence (61%).

Interrogés sur l'application de ces mesures, huit Français sur dix pensent que l’état d’urgence est une mesure "facile à appliquer". La seule mesure qui semble difficile à mettre en place pour 52 % des Français, c’est l’interdiction du salafisme, mesure avancée par l’ancien Premier ministre Manuel Valls. Les autres mesures sont proposées par le président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez.

Les critiques de Laurent Wauquiez vis-à-vis d'Emmanuel Macron rejetées

Les Français demandent plus de fermeté mais, paradoxalement, ils rejettent l'attitude de Laurent Wauquiez qui avait reproché au chef de l'État sa "naïveté coupable", après les attentats dans l'Aude. Six Français sur dix pensent que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a eu tort de critiquer Emmanuel Macron dont 44% de ses propres sympathisants. Seulement 41% des personnes interrogées pensent qu’il a eu "raison de dire cela s’il estime que tout n’a pas été fait pour éviter cet attentat". Et 72% des sympathisants du FN lui donnent raison. Les deux-tiers (67%) des Français pensent que la droite, si elle était au pouvoir, ne ferait "ni mieux, ni moins bien" qu'Emmanuel Macron. 15% pensent que la droite pourrait faire "mieux" que l’actuel président de la République et 18 % estiment que la droite ferait dans ce domaine "moins bien" qu’Emmanuel Macron.

*Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 10009 Français interrogés par Internet les 28 et 29 mars, parmi lesquelles 331 sympathisants de gauche, 126 sympathisants LREM, 111 sympathisants de droite hors FN et 173 sympathisants du FN.