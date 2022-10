"Je suis profondément meurtri" : exclu des Républicains, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, porte plainte contre le parti et Eric Ciotti

"Je suis choqué par la rapidité et les conditions dans lesquelles cette décision irrespectueuse de mes droits et de ma personne a été prise." Dans un message publié jeudi 13 octobre sur Facebook, le maire de Saint-Étienne (Loire), Gaël Perdriau, englué dans une affaire de chantage à la vidéo intime et fraîchement exclu des Républicains, a annoncé porter plainte contre son ancien parti pour "diffamation" et contre Éric Ciotti pour "injures publiques".

"Je suis attristé de voir 'Les Républicains' renoncer aux valeurs de justice, au premier rang desquelles la présomption d'innocence (...). Je suis profondément meurtri par la violence des propos tenus à mon encontre", a également déclaré l'édile.

Une situation "ubuesque"

Gaël Perdriau a été exclu, mardi, à l'unanimité lors d'un bureau politique de LR. Cette décision est sans surprise, le parti ayant lancé la procédure d'exclusion du maire de 50 ans le 13 septembre après la série de révélations de Mediapart sur un chantage à la sextape.

Plusieurs élus du département de la Loire, de tous bords politiques, ont demandé mercredi à Gaël Perdriau "de se démettre de ses mandats", selon un communiqué. Selon eux, il s'agit d'une situation "ubuesque" que "traverse la ville de Saint-Etienne et son agglomération depuis plus d'un mois".