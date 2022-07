Gaz et électricité : LR "se battra" contre le remplacement du bouclier tarifaire par des aides ciblées, envisagé par le gouvernement

"C'est scandaleux", s'est indigné Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint du parti Les Républicains (LR), lundi 11 juillet sur franceinfo, alors que le gouvernement réfléchit à un nouveau dispositif pour remplacer le bouclier tarifaire. "Je pense, comme la Première ministre, qu'il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour qu'on puisse le faire, il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations", a avancé le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, dimanche sur LCI. "Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenus des personnes", a-t-il précisé.

Hors de question, rétorquent Les Républicains. "Aujourd'hui, on a en France toute la classe moyenne qui passe son temps à toujours tout payer" et qui "ne reçoit jamais un seul centime de solidarité nationale", a réagi Pierre-Henri Dumont. "On se battra contre ce projet totalement funeste qui fera des sociétés à deux vitesses", a assuré le député de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. "Pour nous, il faut faire en sorte d'avoir une véritable égalité", a-t-il insisté.