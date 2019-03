Entre le Rassemblement national et Les Républicains, "il n'y aura jamais, jamais aucune alliance, aucun accord"

Le RN est "un parti qui n'a rien à voir" avec le parti Les Républicains, a réagi mardi sur franceinfo la porte-parole du parti LR, après la publication d'un sondage.

"Il n'y aura jamais, jamais aucune alliance, aucun accord avec le Rassemblement national de Marine Le Pen", a réagi mardi 12 mars sur franceinfo Laurence Sailliet, la porte-parole de Les Républicains, après la publication du baromètre annuel Kantar Sofres-One Point pour franceinfo et Le Monde sur l'image du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Selon cette enquête, près d'un sympathisant LR sur deux souhaite une alliance avec le RN.

"Nous sommes très clairs sur le sujet. Nous le répétons chaque mois, chaque semaine. S'il le faut, nous le répéterons chaque jour. Laurent Wauquiez s'est expliqué à plusieurs reprises : il n'y aura jamais d'alliance avec le Rassemblement national", a souligné Laurence Sailliet. La porte-parole a tenu à rappeler que le RN est "un parti qui n'a rien à voir" avec LR.

Nous sommes l'héritage du général de Gaulle. Nous sommes un parti républicain.Laurence Saillietà franceinfo

"Nous avons 103 députés, nous sommes majoritaires au Sénat, et nous avons le plus gros maillage territorial d'élus locaux. Nous rassemblons toute la droite républicaine". Laurence Sailliet a également souligné que sur les thématiques européennes, économiques ou régaliennes, "il y a des choses qui nous séparent très clairement. À nous d'être de plus en plus audibles, et convaincants".

Après la présidentielle et les législatives de 2017, Les Républicains sont repartis "sur des ruines", a reconnu sa porte-parole. "Nous faisons ce travail de reconstruire la famille", a-t-elle insisté.