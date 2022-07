Christian Jacob quitte la présidence du parti Les Républicains, Annie Genevard assure son intérim

Voilà, c'est fini. Comme prévu de longue date, Christian Jacob quitte, vendredi 1er juillet la présidence des Républicains. Il aura passé trois années à la tête d'un parti en crise, dont il a tant bien que mal maintenu l'unité. Comme le prévoient les statuts de sa formation politique, il sera remplacé à compter de lundi par la numéro 2 du parti, la députée du Doubs Annie Genevard, qui assurera l'intérim jusqu'au prochain congrès prévu en novembre.

Arrivé à la barre le 14 octobre 2019, Christian Jacob a trouvé un parti à la peine, tombé à 62 000 adhérents, et sonné par la défaite aux élections européennes (8,5%) qui a provoqué la démission de Laurent Wauquiez. "J'ai donné le meilleur de moi-même pour garantir notre unité dans une période où peu nous a été épargné", affirme l'ancien patron des députés LR vendredi dans une lettre aux adhérents.

Laurent Wauquiez est son favori pour lui succéder

Sous son mandat, les municipales puis les régionales consacrent la résistance des élus LR, une satisfaction pour ce héraut de l'ancrage local. Mais l'échec cuisant de Valérie Pécresse (4,8% des voix) à l'élection présidentielle de 2022 ternit la fin de son passage par le parti.

"Ma plus grande satisfaction est d'avoir pu rassembler la famille LR dans un contexte explosif, fait en sorte que Les Républicains existent toujours alors qu'ils auront un rôle central à jouer au cours de cinq prochaines années", estime l'ancien chef de file des députés de droite dans un entretien au Figaro. "Mais ma plus grande déception est de ne pas avoir réussi à desserrer l'étau entre le flou artistique d'En Marche et les extrêmes, à la présidentielle".

Son successeur sera désigné à l'automne. Pour l'instant, il n'y a ni candidat déclaré ni calendrier précis. Christian Jacob ne fait pas mystère de son favori : il s'agit de Laurent Wauquiez. Il est "celui qui rassemble toutes les qualités nécessaires", explique-t-il au Figaro.