Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : le maire Gaël Perdriau met un terme aux fonctions de son directeur de cabinet

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, a mis un terme aux fonctions du directeur de cabinet de la ville et de la métropole, annonce le maire mardi 20 septembre dans un communiqué que franceinfo a pu consulter. Pierre Gauttieri a été mis en cause dans l'affaire du chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne visant l'ancien premier adjoint du maire de Saint-Etienne, Gilles Artigues.

Gaël Perdriau assure avoir rencontré "les élus du conseil de majorité de la ville de Saint-Étienne, de l’exécutif de Saint-Étienne Métropole, et l’ensemble des maires au sein du bureau métropolitain" à l'issue de son audition par les enquêteurs, et ce dans un "souci de transparence". Le maire LR a quant à lui affiché sa "détermination" à rester en place à la mairie et à la métropole.

"Au terme de ces consultations, il m’est apparu nécessaire, afin de permettre au travail municipal et métropolitain de se poursuivre avec sérénité, de mettre un terme aux fonctions du directeur de cabinet de la ville et de la métropole. Ce dernier a compris les enjeux de cette décision et l'a acceptée", explique Gaël Perdriau. Il tient à souligner que Pierre Gauttieri et lui-même bénéficient "comme chacun de nos concitoyens, de cette garantie essentielle de la démocratie qu’est la présomption d’innocence".

Vendredi, des élus de la métropole de Saint-Étienne avaient demandé la mise en retrait de leur président Gaël Perdriau, également maire de Saint-Etienne. La veille, le groupe d'élus avait quitté la salle du conseil en demandant le départ de l'actuel directeur de cabinet de Gaël Perdriau à la mairie et à la métropole, Pierre Gauttieri, également mis en cause dans l'affaire.