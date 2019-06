Après Christian Jacob, le député Guillaume Larrivé se déclare candidat à la présidence des Républicains

"Une candidature unique priverait nos militants et nos élus de la liberté de choisir l'avenir", explique vendredi au Figaro le parlementaire de l'Yonne.

Et de deux. Le député Guillaume Larrivé a annoncé, dans un entretien publié vendredi 27 juin sur le site du Figaro, sa candidature à la présidence des Républicains (LR), rejoignant ainsi Christian Jacob dans cette compétition électorale prévue le 12 octobre.

"L'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017 a aggravé les fractures françaises. Notre pays est déchiré. La paix civile elle-même est fragilisée. Et la scène politique, aujourd'hui, paraît cadenassée. On voudrait nous faire croire que l'histoire est finie et qu'il n'y a plus rien entre LREM et le RN. Mais 80% des Français ne veulent pas être prisonniers de ce faux duel, qui est un vrai duo", explique Guillaume Larrivé au Figaro.

Julien Aubert et Guillaume Peltier pourraient également se déclarer

"Ce n'est pas une question de personne mais de profil. Une candidature unique priverait nos militants et nos élus de la liberté de choisir l'avenir", répond le député de l'Yonne, interrogé sur ses différences avec le président du groupe LR à l'Assemblée, Christian Jacob. Guillaume Larrivé se prévaut du soutien d'Éric Woerth, président LR de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale.

Les députés Guillaume Peltier et Julien Aubert réfléchissent également à une candidature pour succéder à Laurent Wauquiez, qui a démissionné après la déroute de LR aux élections européennes.